L’Union européenne, la Chine, la Russie et l’Iran tenaient, hier, une réunion à Vienne sur la préservation de l’accord nucléaire de 2015, fragilisé depuis le retrait américain, alors que l’escalade des tensions entre Téhéran et Washington ne cesse de prendre de l’ampleur ces derniers jours, ont rapporté des médias locaux. Sous la houlette de l’Union européenne, une réunion des représentants des états encore parties prenantes à l’accord de 2015 (Allemagne, Chine, France, Royaume-Uni et Russie) a débuté. L’Iran est représenté par son vice-ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, ont poursuivi les mêmes médias. Les signataires de l’accord nucléaire tentent de préserver ce texte en proposant des solutions permettant de sortir les secteurs pétrolier et bancaire iraniens de l’isolement provoqué par le rétablissement des sanctions économiques américaines. L’Iran avait annoncé mi-juin qu’il dépasserait à partir du 27 juin le plafond de 300 kg d’uranium enrichi à 3,67% prévu par l’accord de Vienne. Téhéran a également menacé d’enrichir à partir du 7 juillet de l’uranium au-delà du taux autorisé de 3,67%.