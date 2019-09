Sigma conseil

Kaïs Saïed et Nabil Karoui passent au deuxième tour de l’élection présidentielle, avec respectivement 19,5% et 15,5%. C’est ce qui ressort du sondage sorti des urnes de l’institut Sigma Conseil. Ils sont suivis de Abdelfattah Mourou avec 11%, Abdelkarim Zbidi en 4ème position, avec 9,4% et, en 5ème et 6ème position, Youssef Chahed et Safi Saïd, au coude-à-coude avec, respectivement, 7,5% et 7,4%. Ensuite, viennent, en 7ème position, Lotfi Mrahi, avec 5,8%, en 8ème position, Abir Moussi, avec 5,1%, en 9ème position, Mohamed Abbou,avec 4,3% et, enfin Seif Eddine Makhlouf, avec 4%.

Réseau Mourakiboun

Le réseau Mourakiboun a annoncé, lors d’une conférence de presse, le duo gagnant des élections, selon ses estimations qui concordent avec le sondage de Sigma Conseil. Le Top 5 se présente comme suit, avec une marge d’erreur de 0,6% :

- Kaïs Saïed avec un pourcentage de votes compris entre 17,6% et 19,2%

-Nabil Karoui avec un pourcentage de votes compris entre 14,8% et 16,2%

-Abdelfattah Mourou avec un pourcentage de votes compris entre 12,2% et 13,2%

-Abdelkarim Zbidi avec un pourcentage de votes compris entre 10,2% et 12%

-Youssef Chahed avec un pourcentage de votes compris entre 7,2% et 7,8%

L’organisation estime le taux de participation à 51,1%, avec des dépassements de l’ordre de 1%. Les butins valides comptabilisés sont de l’ordre de 97,1%.

Biographie des candidats du 2ème tour

Kaïs Saïed

Né le 22 février 1958 à Tunis, Kaïs Saïed est titulaire d’un diplôme approfondi en droit international délivré par la Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis (1985) et d’un diplôme académique international en droit constitutionnel (1986). Kaïs Saïed est aujourd’hui maître-assistant à la FDSPT. Il a été secrétaire général de l’Association tunisienne de droit constitutionnel entre 1990 et 1995 puis vice-président de la même association en 1995. Durant les années 90, Kaïs Saïed a été directeur du département de droit général à l’université de Sousse, membre du groupe d’experts du secrétariat général de la Ligue arabe et expert à l’Institut arabe des droits de l’homme. Après la révolution de 2011, il a été membre du comité d’experts chargé de réviser le projet de la nouvelle constitution. Kaïs Saïed est connu par les Tunisiens pour ses positions assez controversées dans différents sujets, notamment l’homosexualité, l’égalité dans l’héritage et la peine de mort. En août 2019, Kaïs Saïed dépose sa candidature à l’élection présidentielle en tant qu’indépendant.

Nabil Karoui

Né le 1er août 1963, Nabil Karoui a fait des études à l’Ecole supérieure de commerce en France et a fait carrière dans plusieurs entreprises, notamment Henkel, Canal+ et Colgate-Palmolive. En 1996, il crée avec son frère Ghazi l’agence de communication KNRG puis en 2002 le groupe Karoui & Karoui World. Cinq ans plus tard, Nabil Karoui lance Nessma TV. En octobre 2011, Nessma TV diffuse le film français Persépolis et plusieurs salafistes tentent de brûler les locaux de la chaîne privée. Nabil Karoui fut poursuivi en justice pour atteinte aux valeurs du sacré, suscitant l’intérêt des médias étrangers. Le tribunal l’a condamné à une amende de 2 400 DT. Nabil Karoui et son groupe ont mené la campagne électorale présidentielle de Béji Caïd Essebsi. En 2017, il quitte Nidaa Tounes. En août 2016, son fils Khalil, âgé de 20 ans, décède dans un accident de la route, à Gammarth. Nabil Karoui crée l’association caritative « Khalil Tounes » pour venir en aide aux démunis, à travers toute la Tunisie. Il suscite une polémique et la colère de la Haica qui a suspendu plusieurs fois l’émission diffusée sur Nessma Tv. En avril 2019, la police ferme les locaux, à la demande de la Haica. Le 2 août 2019, Nabil Karoui dépose sa candidature à l’élection présidentielle et représente «Qalb Tounes» (Au cœur de la Tunisie,) parti fondé en juin. Le 20 août, il est arrêté pour corruption et blanchiment d’argent présumés. Son épouse, Salwa Smaoui, et les dirigeants et militants du parti mènent la campagne électorale. Lui reste incarcéré à El Mornaguia.