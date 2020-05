L'Iran a rouvert, hier les principaux sanctuaires chiites du pays, fermés en mars pour lutter contre l'épidémie de nouveau coronavirus qui a fait plus de 7.000 morts. à Téhéran, le sanctuaire de Shah-Abdol-Azim a commencé à recevoir des fidèles. Ils ont dû marcher à travers un tunnel désinfecté et n'ont été autorisés à y accéder qu'avec des masques et après un contrôle de température. Le sanctuaire de l'imam Reza à Machhad, première ville sainte chiite, et celui de Fatima Masoumeh, à Qom (centre), ont également rouvert leurs portes. C'est à Qom que les premiers cas avaient été détectés mi-février en Iran, pays le plus touché au Moyen-Orient, avec plus de 135.700 personnes infectées. La télévision d'Etat a diffusé des images de fidèles, au sanctuaire de l'imam Reza. Depuis le 11 avril, Téhéran a aussi autorisé la réouverture progressive des commerces.