Quatre mouvements de guérilla dans l’ouest et le sud du Soudan doivent signer, aujourd’hui,un accord de paix historique mettant fin en principe à dix-sept ans de guerre civile. Ils sont réunis au sein du Front révolutionnaire soudanais (FRS), créé en 2011. Les négociations pour la paix, priorité du nouveau gouvernement après la chute de Omar el-Béchir, ont débuté en novembre 2019 à Juba. C’est là que doit être signé l’accord lors d’une cérémonie à laquelle sont attendus le Premier ministre Abdallah Hamdok et le président du Soudan du Sud, Salva Kiir. L’agence officielle Suna a annoncé hier que toutes les parties avaient déjà paraphé les documents. Et elle a indiqué que Hamdok était en route, accompagné de cinq ministres. L’accord concerne le Darfour (ouest) —où la guerre débutée en 2003 a fait, selon l’ONU, 300.000 morts et 2,5 millions de déplacés, durant les premières années—notamment dans les Etats du Kordofan-Sud et du Nil Bleu où un million de personnes ont été «affectées» par le conflit.