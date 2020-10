Les agriculteurs syriens attendaient avec impatience la cueillette des olives dans les champs à Tartous, dans l'Ouest syrien, mais les feux de forêt ont ravagé ces derniers jours des pans entiers de la Syrie, ne laissant que des branches carbonisées.

Des dizaines de feux de forêt se sont déclarés vendredi à l'aube dans les provinces côtières de Tartous et Lattaquié (ouest) ainsi qu'à Homs (centre), détruisant plus de 9.000 hectares de terres agricoles, de forêts, de vergers et d'oliviers, selon le bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (Ocha). Trois personnes sont décédées à Lattaquié, selon le ministère de la Santé, tandis que 25.000 personnes ont été déplacées dans les trois provinces, d'après l'Ocha.

Les autorités ont annoncé, hier, avoir totalement maîtrisé les feux. Lundi, des traînées de fumée grise se dégagent encore d'un manteau de cendres couvrant les zones sinistrées à Tartous et Lattaquié, et les montagnes environnantes sont devenues d'immenses surfaces carbonisées. Crise économique oblige, Souheil Dib misait particulièrement cette année sur la récolte qui devait débuter afin d'assurer ses besoins en huile et en olives.

Selon l'Ocha, les incendies ont impacté jusqu'à 140.000 personnes en détruisant et en endommageant, entre autres, maisons et terres agricoles. A Machta al-Hélou dans la région de Tartous, «les incendies ont causé beaucoup de dégâts» et «les terres mettront des années à se rétablir», estime le maire Joseph Eid. Dans sa ville, plus de 65 agriculteurs ont été affectés par les feux. Malgré neuf années de guerre, le pays avait continué à produire de grandes quantités d'huile d'olive, l'une de ses principales exportations. Le ministère de l'Agriculture avait prévu en août une récolte de 850.000 tonnes d'olives cette saison, contre 665.000 l'année dernière.

Les incendies n'ont pas seulement dévasté des terres agricoles, ils ont également touché certaines zones industrielles. Les feux de forêt ont été diffusés sur les réseaux sociaux. Des incendies se sont également déclenchés au Liban, voisin de la Syrie.