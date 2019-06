Des représentants de la contestation au Soudan ont rencontré, hier, le médiateur éthiopien pour discuter d’un document devant définir les grandes lignes de la transition, ont-ils indiqué dans un communiqué. L’Alliance pour la liberté et le changement (ALC), fer de lance de la contestation, a annoncé tard vendredi soir avoir reçu ce document qui représente «un accord sur les principes de la transition». Après plusieurs mois de manifestations qui ont mené à la destitution par l’armée du président Omar el-Béchir le 11 avril, le Soudan est toujours le théâtre d’un bras de fer entre le Conseil militaire de transition, qui dirige le pays, et les principales forces de la contestation. Le document transmis par le médiateur éthiopien a été établi «sur la base des consultations menées avec nous et avec le conseil militaire», a souligné l’ALC dans son communiqué. «Ce document est actuellement discuté par les forces de l’ALC, qui va rencontrer le médiateur éthiopien Mahmoud Drir samedi pour lui communiquer sa position», ajoute l’Alliance. Les négociations entre généraux au pouvoir et contestataires, qui doivent dessiner l’avenir du Soudan, sont suspendues depuis le 20 mai, chaque camp voulant prendre la tête d’une future instance de transition. Les meneurs de la contestation restent intransigeants sur plusieurs points sur lesquels ils s’étaient déjà mis d’accord avec les généraux avant l’interruption des négociations. Parmi ces conditions, il y a notamment le fait que les deux tiers du Parlement de transition doivent être réservés à l’ALC. Militaires et contestataires s’étaient également accordés sur une période de transition de trois ans, qui doit être suivie par le transfert du pouvoir à une administration civile. La tension est montée d’un cran le 3 juin, quand des hommes armés en tenue militaire ont dispersé un sit-in devant le QG de l’armée dans la capitale Khartoum. Les manifestants y campaient depuis des semaines pour faire pression sur les militaires et réclamer un transfert du pouvoir aux civils. Au moins 128 personnes ont été tuées dans l’opération et la répression qui s’est poursuivie les jours suivants, selon des médecins proches de la contestation. Les autorités ont évoqué un bilan de 61 morts.