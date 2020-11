La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que les sanctions économiques américaines et occidentales imposées à la Syrie entravent sa reconstruction. Dans un point de presse, Zakharova a souligné que «les mesures économiques américaines et occidentales imposées à la Syrie y rendent la situation plus difficile et y entravent la reconstruction et l'octroi de l'aide aux citoyens». À ce propos, elle fait savoir que les préparatifs de la conférence internationale sur les réfugiés, prévue les 11 et 12 novembre en cours à Damas, s'achèveront prochainement, soulignant le grand intérêt qu'accorde la Russie à cette conférence. Zakharova a également a indiqué que Moscou se préoccupe des attaques menées par le réseau terroriste autoproclamé «Etat Islamique»

(Daesh) dans la région syrienne, Jazira, la présence de certaines cellules terroristes dormantes dans l'est et dans le centre de la Syrie.