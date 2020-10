Les sénateurs éthiopiens ont voté, mardi, pour une rupture des contacts entre les autorités fédérales et les responsables de la région du Tigré, qui ont défié le mois dernier le Premier ministre Abiy Ahmed en organisant des élections qualifiées d'illégales par le pouvoir. Ce vote accroît encore le fossé qui s'est creusé entre Abiy Ahmed et le Front de libération des peuples du Tigré (TPLF), qui a dominé la politique éthiopienne pendant près de 30 ans. Le Sénat «a décidé que le gouvernement fédéral devait couper toute relation avec le Parlement régional du Tigré et l'exécutif de la région», selon un communiqué diffusé, mardi soir, par la radio-télévision publique. Le gouvernement fédéral continuera cependant de travailler avec les institutions locales du Tigré (nord) pour assurer que les services essentiels continueront d'être assurés aux habitants de la région. Le TPLF a mené la lutte armée contre le régime communiste jusqu'à la chute de ce dernier en 1991 et qui a dirigé ensuite la coalition au pouvoir durant plus d'un quart de siècle. Il est officiellement passé dans l'opposition en 2019, lorsqu'il a refusé la fusion, à l'initiative de M. Abiy, de cette coalition en une unique formation, le Parti de la prospérité. L'Ethiopie devait tenir des élections au niveau national en août.