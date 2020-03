Y a-t-il de l'eau dans le gaz au parti Qalb Tounes (Au coeur de la Tunisie) de Nabil Karoui? Onze députés de cette formation ont, en effet, déposé leur démission du groupe parlementaire auprès de la présidence de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), selon l'agence TAP. Le document relatif à cette démission était signé par des dirigeants de premier rang du parti. A en croire la même source, le porte-parole de Qalb Tounès, Sadok Jebnoun, a déclaré que le parti n'a reçu aucun document officiel au sujet de cette démission, ajoutant que la question doit être examinée au sein des structures de Qalb Tounes, et plus particulièrement au niveau du bureau politique. Qalb Tounès est arrivé derrière le mouvement islamiste Ennahdha de Rached Ghannouchi lors des dernières élections législatives d'octobre 2019, avec 39 sièges. Ce groupe parlementaire n'a pas accordé sa confiance au gouvernement d'Elyes Fakhfakh, lors du vote en plénière le 26 février dernier, tout comme il l'avait refusé à son prédécesseur Habib Jamli, un mois plus tôt. La demande de démission a bel et bien été transmise au bureau du président de l'ARP, mais certains députés ont commencé à se désolidariser de la démarche depuis les dernières vingt-quatre heures. Dans une déclaration à la radio Mosaïque Fm, le député Hatem Mliki a considéré que ces démissions résultent de l'absence de gouvernance et de direction au sein du parti, soulignant en outre l'insatisfaction des députés démissionnaires quant aux mécanismes de prise de décision. Cela dit, il n'exclut pas le fait que ces onze démissions puissent être le signe d'un rejet des positions politiques du parti par rapport au gouvernement et à la présidence de la République, ainsi que de ses relations avec d'autres formations politiques. Il a cependant condamné toute forme d'opposition à la ligne consensuelle adoptée par l'instance et averti que ces contestations peuvent se révéler à terme destructrices. Aussi, a-t-il appelé les démissionnaires à revenir sur leur décision en soulignant qu'ils sont dans un jeune parti en construction, arguant que le rejet du gouvernement Jamli découle du fait qu'il s'agissait du gouvernement d'Ennahdha. Peu importent les désaccords, pense-t-il, puisqu'ils sont dus à une certaine impatience qui s'oppose au vote du conseil national en toute légitimité. Lui emboîtant le pas, un autre dirigeant de Qalb Tounes, Oussama Khelifi, enfonce le clou en affirmant que «tout ceci n'est pas très grave» et que le parti discute avec la présidence de la République, celle du gouvernement et avec Ennahdha, sans qu'il soit utile de crier au scandale. Toujours est-il que ce coup de semonce, apparemment avorté depuis hier, constitue une sérieuse alerte pour la formation de Nabil Karoui, étrangement confiné dans un silence pesant au lendemain de l'échec de ses discussions aussi bien avec Ennahdha qu'avec le chef du gouvernement désigné Elyès Fakhfakh en phase de constitution de son équipe gouvernementale, excluant toute participation de Qalb Tounes proposée aux fonctions de parti de l'opposition «constructive». D'où la colère de certains députés.