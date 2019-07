Les socialistes espagnols sont «convaincus» de parvenir à un accord avec le parti de gauche radicale Podemos pour assurer la reconduction au pouvoir, la semaine prochaine, de Pedro Sanchez et gouverner ensemble, a déclaré hier la numéro deux du PSOE, Adriana Lastra. «Nous sommes convaincus que nous allons atteindre un accord», a dit la SG adjointe du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE).»Il reste 48 heures avant que commence le débat d’investiture. Nous devons parler de nombreux sujets», notamment du programme de l’exécutif et de la «participation» de Podemos au gouvernement. Les socialistes, qui ont remporté les élections législatives du 28 avril, sans la majorité absolue, négocient l’appui de Podemos, indispensable à Pedro Sanchez pour présider le gouvernement. Le PSOE ne dispose que de 123 sièges sur 350 à la chambre des députés. Il a donc besoin des 42 députés de Podemos, et de plusieurs partis régionalistes. L’objectif est de parvenir à un gouvernement de coalition, perspective relancée quand Pablo Iglesias, le leader de Podemos, a renoncé à faire partie de l’exécutif, en raison de «désaccords très importants» sur la crise catalane. L’investiture de Pedro Sanchez débutera lundi au Parlement, avec deux votes, le premier requérant une majorité absolue, qu’il ne peut pas avoir. Si Podemos le soutient, il pourra en revanche disposer de la majorité relative.