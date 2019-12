Le président palestinien Mahmoud Abbas a exprimé hier son espoir que 2020 sera l’année de la fin de l’occupation et de l’indépendance de l’Etat de Palestine aux frontières de 1967 avec El-Qods pour capitale, rapporte l’agence de presse WAFA.Dans son message au monde à l’occasion de Noël et du Nouvel an, le président Abbas a déclaré: «Malgré les souffrances, l’injustice, et la répression causés par l’occupation amère de nos terres et de nos lieux saints chrétiens et islamiques, nous sommes déterminés à célébrer le glorieux Noël et le Nouvel an avec un message de joie et de paix au reste du monde.» Le président palestinien a aussi affirmé:»Nous continuerons la lutte pacifique pour la justice, la dignité, la liberté et l’établissement de l’Etat pour que notre peuple inébranlable puisse vivre en paix sur sa terre, la terre de ses ancêtres», selon WAFA. «J’ai le plaisir, comme chaque année, de participer à la messe de minuit avec notre peuple dans l’église de la Nativité et des millions de croyants à travers le monde, partageons notre souhait que 2020 soit l’année de la fin de l’occupation et de l’indépendance de l’Etat de Palestine aux frontières de 1967 avec El-Qods pour capitale, pour vivre côte à côte avec tous nos voisins dans la paix et la sécurité’», a encore dit M. Abbas dans son message.

Par ailleurs, la commission des Affaires des prisonniers a déclaré que les souffrances des prisonniers palestiniens dans les geôles israéliennes se renouvellent chaque année avec le début de l’hiver en les maintenant dans des conditions de vie «très dures».L’avocate de la Commission citée par l’agence de presse Wafa, a fait savoir après sa visite dans un centre de détention israélien d’Etzion au sud de la ville de Beit-Lehm, en Cisjordanie occupée, que les «détendus se plaignent du manque de vêtements et de couvertures d’hiver car les couvertures qui leur sont fournies sont légères et très sales, et les détenus sont jetés dans des cellules humides et malodorantes. La Commission a souligné, dans un rapport, qu’en raison de ces conditions désastreuses dans lesquelles les prisonniers sont détenus, les

maladies rongent leurs corps et l’administration de leur prison ne se soucie pas de leur douleur et néglige leur état de santé». Elle a demandé aux institutions internationales d’intensifier leurs efforts pour faire pression sur les autorités d’occupation afin qu’elles mettent un terme à leur politique dédaigneuse et de harcèlement à l’encontre des prisonniers», selon Wafa. En outre, la Commission a noté que le centre de détention d’Etzion «est l’un des pires centre de détention», il est généralement utilisé pour détenir temporairement des prisonniers pendant la première période de leur détention et ne possède pas les éléments minimes de la vie humaine, notamment avec l’arrivée de l’hiver.