Le cap des 22 jours de grève générale qui avaient paralysé la France en 1995 a été franchi puisque les manifestations et les débrayages en sont désormais au 25ème jour, alors que les nombreux appels à une trêve justifiée par la période des fêtes n’a trouvé aucun écho chez les syndicats.

Les franciliens sont en train de vivre des jours particulièrement difficiles car le mouvement affecte plus particulièrement les transports, secteur névralgique de l’activité dont les retombées peuvent aussi perturber l’activité touristique. Locales et nationales tout à la fois, les man,ifestations se suivent et se ressemblent, contre la réforme des systèmes de retraite dont le président français Emmanuel Macron a fait l’élément phare de son mandat, écartant toute concession en la matière.

Une reprise des concertations entre le gouvernement que conduit Edouard Philippe et les organisations syndicales et patronales n’interviendra que le 7 janvier prochain, ce qui laisse du temps aux défilés rejoints par les Gilets jaunes.

La grève dans les transports, à l’appel de la CGT-Cheminot qui est le premier syndicat de la SNTF, va donc compliquer davantage la vie des Françaises et des Français pendant plusieurs jours mais la carte qu’entend jouer Macron, fort de la mise au pas des Gilets jaunes, est bien celle du pourrissement : imperturbable face à la fronde, il attend de voir tomber le fruit plutôt que de chercher à le saisir. En 1995, Alain Juppé, alors Premier ministre, avait sur le même sujet préféré jeter l’éponge et retirer le projet de réforme des retraites au bout de 22 jours de paralysie du pays. Chose dont ni Macron ni Edouard Philippe ne veulent entendre parler, convaincus qu’il n’y a pas d’autre choix pour calmer la rue que de laisser la contestation s’essouffler et se disperser peu à peu. C’est d’ailleurs ce qu’a dénoncé Olivier Besancenot, chef de file du Nouveau parti anticapitaliste (NPA ) quand il déclare que « le gouvernement joue la montre ( et qu’) il laisse pourrir la situation ».

Un point de vue largement partagé au sein de la gauche et pas forcément radicale puisque dans le camp socialiste on estime que l’Elysée et Matignon ont « perdu le sens des responsabilités ». Quant au parti communiste, son secrétaire général, Fabien Roussel a considéré que « la situation de blocage est provoquée par ce gouvernement qui est aux abonnés absents ». Aussi bien du côté du Premier ministre que du chef de l’Etat, la position est tranchée et le discours identique : la partie est en train d’être gagnée, malgré les apparences, puisqu’une érosion certes imperceptible a commencé à ronger les rangs des grévistes. Ce qui n’empêche pas la caisse mise à disposition de la grève de capitaliser plus d’un million d’euros et de maintenir du baume au cœur des manifestants, à la veille d’un réveillon plutôt maussade.