Les talibans ont accepté un cessez-le-feu temporaire en Afghanistan, ouvrant la voie à la signature d’un accord de paix avec les Etats-Unis, qui permettrait le retrait des troupes américaines du pays en conflit, rapportaient hier des médias américains, citant des chefs du groupe d’insurgés. Un cessez-le-feu avait été demandé par Washington avant que tout accord de paix puisse être signé. Un accord de paix permettrait aux Etats-Unis de retirer leurs troupes d’Afghanistan et de mettre fin à leurs 18 ans d’engagement militaire, le plus long de l’Amérique.

Les Etats-Unis souhaitent que tout accord comprenne une promesse des talibans que l’Afghanistan ne sera pas utilisé comme base par des groupes terroristes. Les Etats-Unis comptent actuellement environ 12 000 soldats en Afghanistan. Le chef taliban doit approuver la décision de cessez-le-feu, mais cela était attendu. La durée du cessez-le-feu n’a pas été précisée, mais il a été suggéré qu’il durerait 10 jours. Il n’a pas non plus été précisé à quel moment le cessez-le-feu allait commencer. Quatre membres de l’équipe de négociation des talibans ont rencontré, pendant une semaine, le «conseil de direction» avant de se mettre d’accord sur le bref cessez-le-feu.

L’équipe de négociation est retournée, dimanche, au Qatar, où les talibans ont leur «bureau politique» et où l’envoyé spécial de la paix américain, Zalmay Khalilzad, a des entretiens de paix avec les insurgés depuis septembre 2018. Les pourparlers ont été suspendus en septembre lorsque les deux parties semblaient sur le point de signer un accord de paix.

Cependant, une flambée de violence dans la capitale, Kaboul, a tué un soldat américain, ce qui a incité le président américain Donald Trump à déclarer l’accord «mort»’. Les pourparlers ont cependant repris après que M. Trump a effectué une visite surprise en Afghanistan fin novembre, lors de laquelle il annoncé que les talibans étaient prêts à parler et convenir d’une réduction de la violence. Khalilzad est retourné à Doha début décembre. C’est alors qu’il a proposé un arrêt temporaire des hostilités pour ouvrir la voie à la signature d’un accord, selon des chefs talibans, proposition qui a reçu leur aval, dans un contexte particulièrement marqué par la recrudescence des attentats et des bombes disséminées sur les routes. De nombreux civils, dont un grand nombre d’enfants, en sont chaque semaine les malheureuses victimes, tandis que les attaques à la voiture piégée ou les attentats-suicides ciblent aussi bien les casernes que les mosquées.