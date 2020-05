Les groupes terroristes ont mené plusieurs attaques dans le nord-est du Nigeria à l'approche de l'Aïd el-Fitr, selon des sources concordantes. Lundi soir, des combattants de l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP) ont envahi la ville de Dapchi, dans l'Etat de Yobe, provoquant des combats avec l'armée qui ont fait un mort et trois blessés parmi les soldats, et cinq morts chez les insurgés. Les terroristes ont pillé des magasins et la maison d'un chef traditionnel avant l'intervention de militaires et de chasseurs membres de groupes d'autodéfense, ont raconté deux sources militaires et des habitants. Dapchi a été le théâtre de l'enlèvement de plus de 100 écolières par ISWAP en février 2018. Les otages avaient ensuite été libérées suite à des négociations avec le gouvernement. Toujours lundi, deux femmes kamikazes se sont fait exploser dans la ville de Konduga, dans l'Etat voisin Borno, tuant deux personnes.