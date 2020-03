Les troupes américaines en Afghanistan ont entamé l’opération de réduction d’effectifs, ont annoncé, hier, dans une déclaration les forces des deux pays. «Conformément à la Déclaration conjointe entre les Etats-Unis et l’Afghanistan ainsi qu’à l’Accord américano-taliban, les forces américaines en Afghanistan (USFOR-A) ont commencé à réduire leurs effectifs à 8.600 en l’espace de 135 jours», a déclaré l’USFOR-A dans un communiqué. Le 29 février, l’accord entre les Etats-Unis et les talibans a été conclu à Doha (Qatar), tandis que Kaboul et Washington ont également publié une déclaration commune le même jour dans la capitale afghane. En vertu de ces accords, les Etats-Unis devraient réduire leur contingent en Afghanistan à 8.600 personnes dans un délai de

135 jours et toutes les forces de la coalition dirigée par les Etats-Unis devraient quitter le pays sous 14 mois, en fonction du respect par les talibans des conditions prévues par le pacte, y compris la rupture des liens avec des groupes terroristes tels que le groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI/Daesh) et le réseau al-Qaïda. «L’USFOR-A conserve tous les moyens et autorités militaires pour atteindre nos objectifs, notamment en menant des opérations antiterroristes contre al-Qaïda et l’Etat islamique (EI/Daesh) ainsi qu’en soutenant les forces de défense et de sécurité nationales afghanes. L’USFOR-A est en bonne voie pour atteindre les niveaux de forces exigés tout en conservant les capacités nécessaires», ajoute le communiqué.

Un premier groupe des troupes américaines aurait déjà quitté sa base de la province du Helmand (sud). Depuis le 1er janvier 2015, les forces de sécurité afghanes assurent la responsabilité de la sécurité à la place des forces américaines et de l’OTAN. Environ 16.000 soldats étrangers, dont quelque 13.000 américains, sont déployés en Afghanistan pour entraîner et assister les forces de sécurité locales dans leur lutte contre les insurgés. Les Etats-Unis ont demandé un vote, hier, du Conseil de sécurité de l’ONU pour endosser, via une résolution, l’accord conclu avec les talibans le 29 février engageant un retrait militaire américain d’Afghanistan, a-t-on appris lundi de sources diplomatiques. Cette demande de vote est survenue après d’ultimes tractations sur le projet de résolution américain, notamment à la requête de la Chine, très attachée à son projet de développement des Routes de la Soie, qui voulait une mention sur la «coopération régionale», ont précisé ces sources.Elle intervient sur fond de grave crise institutionnelle en Afghanistan, après la double prestation de serment lundi par le chef de l’Etat Ashraf Ghani et son principal adversaire Abdullah Abdullah comme nouveau président. Selon le projet de texte américain, le Conseil de sécurité «exhorte le gouvernement afghan à faire avancer le processus de paix via notamment une participation à des négociations inter-afghanes, avec une équipe de négociateurs diverse et inclusive composée de dirigeants politiques et de la société civile, incluant des femmes». La démarche des Etats-Unis de demander au Conseil de sécurité d’adouber leur accord avec les talibans est plutôt rare dans cette enceinte pour un accord survenu entre un pays étranger et une guérilla, relèvent des diplomates. Elle est d’autant plus étonnante que l’accord comporte deux annexes secrètes sur la lutte antiterroriste que les membres du Conseil de sécurité doivent approuver sans en prendre connaissance. Le texte américain indique que le Conseil de sécurité serait «prêt dès le début des négociations inter-afghanes à revoir les sanctions» imposées par l’ONU à des individus ou des groupes depuis 2011 «afin de soutenir le processus de paix». La position de la Russie, dotée d’un droit de veto, reste incertaine. Vendredi, Moscou avait laissé entendre qu’il pourrait s’y opposer après avoir essuyé un refus des Etats-Unis d’une déclaration endossant l’accord de cessez-le-feu en Syrie conclu entre la Russie et la Turquie.