Fin de calvaire pour les sans-papiers algériens établis en Europe? Le Commissaire européen à l'emploi et aux droits sociaux, Nicolas Schmit a exprimé sa volonté d'«aider les réfugiés à s'intégrer sur le marché du travail en améliorant leurs compétences et en accédant à des emplois de qualité, c'est primordial pour leur dignité, et c'est primordial pour la cohésion sociale de l'Europe». Selon SchengenVisaInfo.com qui a rapporté les déclarations de ce responsable, «chacun a droit à l'égalité de traitement et de chances en matière d'emploi», indépendamment du sexe, de l'origine raciale ou ethnique, de la religion ou des convictions.

C'est dans ce sens que la commission de l'Union européenne, ainsi que les syndicats, les employeurs, les chambres de commerce et les organisations ont mis l'accent, à travers une déclaration commune, sur l'importance de cette coopération qui profiterait aux réfugiés, à l'économie ainsi qu'à la société. Il est clair que cette décision fera grincer des dents à Paris, où l'urgence est plutôt à l'expulsion des ressortissants entrés illégalement en France. Au moins sept pays, dont l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire et la Guinée, sont concernés par les éventuelles expulsions de leurs ressortissants, illégalement établis dans l'Hexagone. Mais le dossier risque de soulever une tempête en France, où le mouvement associatif a toujours son mot à dire. Depuis le début de la pandémie, plusieurs pays européens, dont la France et l'Espagne, ont vu une large mobilisation pour revendiquer la régularisation des sans-papiers, premières victimes potentielles du Covid-19. Les mouvements syndicaux imposent, parmi leurs priorités actuelles, les droits et les protections à garantir aux travailleurs migrants. Une question de justice sociale, mais aussi de protection collective, face à la pandémie.

Contrastant avec la meute des xénophobes et des extrémistes, nombreux sont les responsables européens à trouver, dans les effectifs, des sans-papiers, un véritable gisement d'une main-d'oeuvre qualifiée et surtout formée gratuitement.

Ces mêmes responsables insistent sur une meilleure utilisation du potentiel des réfugiés et des migrants pour contribuer à la prospérité de la société européenne.

La Commissaire chargée des affaires intérieures, Ylva Johansson, estime que les travailleurs migrants et les entrepreneurs sans-papiers ont un potentiel et des talents qui contribuent au développement du secteur économique en Europe.

Les professionnels de l'enseignement, les aides-soignants, les ouvriers agricoles qualifiés, les travailleurs de soins personnels et les nettoyeurs, sont parmi les catégories de travailleurs sans-papiers les plus demandées dans l'Union européenne.