Le dirigeant et diplomate sahraoui M'hamed Kheddad, décédé début avril dernier, a été inhumé dans un cimetière de la wilaya de Smara (camps de réfugiés sahraouis), en présence du président sahraoui, Brahim Ghali, a indiqué l'agence de presse sahraouie (SPS). La cérémonie des funérailles s'est déroulée en présence du président de la République sahraouie, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, de membres du Secrétariat national du Front Polisario et du Gouvernement, du Conseil national et du Conseil consultatif sahraouis, ainsi que de membres de délégations étrangères amies et d'une foule nombreuse, a précisé SPS. La dépouille du dirigeant sahraoui M'hamed Kheddad est arrivée samedi à l'aéroport de Tindouf à bord d'un vol spécial en provenance de Madrid (Espagne). Le militant sahraoui M'hamed Kheddad est décédé le 1er avril dernier en Espagne des suites d'une longue maladie, mais la situation sanitaire mondiale induite par la pandémie de Covid-19 n'a pas permis le rapatriement de sa dépouille dans les camps de réfugiés sahraouis. Suite au décès de M'hamed Kheddad, la présidence sahraouie avait décrété un deuil national d'une semaine et mis en place une commission en charge de ses funérailles. Le défunt a occupé plusieurs postes, notamment au sein des institutions sahraouies, à l'étranger et dans les ambassades et les missions diplomatiques. Il a joué un rôle central dans le processus de règlement du conflit au Sahara occidental sous l'égide de l'ONU et de l'Union africaine en tant que coordinateur auprès de la Minurso, chef et membre de la délégation de négociation sahraouie. Il a aussi joué un rôle de premier plan et fondamental dans la bataille juridique menée par le Sahara occidental notamment sur la scène européenne.