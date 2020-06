Emmanuel Macron a demandé au gouvernement français «d'accélérer» ses propositions pour améliorer la déontologie des forces de l'ordre, face à la multiplication des manifestations contre le racisme et les violences policières, a indiqué, hier, la présidence. Déontologie policière, politique de la ville et racisme: le chef de l'Etat a demandé à Edouard Philippe, ainsi qu'aux ministres concernés, de s'emparer de ces sujets. Il a, aussi, demandé à la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, l'examen du dossier du décès, en 2016, d'Adama Traoré, devenu un symbole des violences policières. «Dans le contexte d'émotion suscité par la mort de George Floyd aux Etats-Unis, une partie de la communauté nationale proteste contre le racisme et met en cause l'action des forces de l'ordre. Nous voulons répondre à cette colère par la transparence et par l'action», dit Matignon. «Le Premier ministre aura à présenter l'action du gouvernement dans les quartiers prioritaires, qui justifient un effort de solidarité», est-il précisé. Macron a consulté, samedi, des élus, des présidents d'associations et des personnalités impliqués dans la politique de la ville. En 2019, sur 1460 enquêtes judiciaires de la Police des polices, 868 portaient sur des «violences volontaires», soit 41% de plus qu'en 2018. L'usage des lanceurs de balle de défense et des grenades de désencerclement contre les Gilets jaunes avait été pointé du doigt.