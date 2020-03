La chancelière allemande Angela Merkel et le chef de l'Etat français Emmanuel Macron se rendront le 17 mars à Istanbul pour des discussions sur les migrants et la Syrie avec le président Recep Tayyip Erdogan, a déclaré ce dernier à la presse turque. «Nous allons nous réunir à Istanbul la semaine prochaine, mardi (17 mars)», a déclaré M. Erdogan, selon des propos rapportés mardi par l'agence de presse étatique Anadolu, ajoutant que le chef du gouvernement britannique Boris Johnson pourrait également être présent. C'est la première déclaration que le chef de l'Etat turc a faite après les entretiens qu'il a eus à Bruxelles avec les responsables européens sur la question des migrants, dont il semble qu'elle constitue désormais un contentieux entre la Turquie et l'Union européenne.