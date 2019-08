Le président français Emmanuel Macron a déploré hier les propos «extraordinairement irrespectueux» de son homologue brésilien, Jair Bolsonaro, à l’encontre de son épouse Brigitte, dernier épisode en date des tensions entre leurs deux pays autour des feux de forêt en Amazonie. Bolsonaro a tenu «des propos extraordinairement irrespectueux à l’égard de mon épouse», a-t-il lancé en marge du sommet du G7 à Biarritz. «Qu’est-ce que je peux vous dire ? C’est triste, c’est triste mais c’est triste d’abord pour lui et pour les Brésiliens»,

a-t-il déclaré, ajoutant qu’il espérait «très rapidement» que les Brésiliens «auront un président qui se comporte à la hauteur». «Je pense que les Brésiliens, qui sont un grand peuple, ont un peu honte de voir ces comportements», a encore dit M.Macron. Jair Bolsonaro a endossé dimanche sur Facebook un commentaire offensant pour Brigitte Macron, tandis qu’un de ses ministres traitait le chef de l’Etat français de «crétin opportuniste». Ces attaques inédites marquent une très nette escalade dans les tensions entre Brasilia et Paris, avivées ces derniers jours par les pressions qu’exerçait la France, en marge du G7, sur Jair Bolsonaro pour qu’il agisse contre les dramatiques incendies en Amazonie. Bolsonaro a réagi à un post dans lequel on se moquait du physique de la Première Dame française, qui apparaissait sur une photo désavantageuse, le comparant à celui de Michelle Bolsonaro, rayonnante le jour de l’investiture de son mari.