Le président vénézuélien, Nicolas Maduro, a appelé jeudi la justice à poursuivre l’opposant Juan Guaido pour «trahison à la patrie», l’accusant de vouloir «livrer» à des multinationales l’Esequibo, un riche territoire du Guyana, revendiqué par Caracas.»Un ensemble de preuves nous est parvenu, selon lequel Juan Guaido, ce bandit traître à la patrie, est en train de négocier pour livrer l’Esequibo contre un soutien politique à son fantasmagorique et farcesque soi-disant gouvernement», a dit M. Maduro sur la chaîne étatique VYV.»Le parquet général doit agir avec diligence parce que c’est un délit de trahison à la patrie», a-t-il ajouté. Plusieurs enquêtes sont déjà lancées à l’encontre de Juan Guaido. Son immunité parlementaire a déjà été levée, mais il n’a pas été interpellé, contrairement à d’autres députés. Plus tôt, la vice-présidente Delcy Rodriguez l’avait accusé de diriger une «organisation criminelle» au «service d’entreprises transnationales et du gouvernement des états-Unis». Elle a diffusé sur VTV un message vocal d’une fonctionnaire de l’administration américaine, en discussion avec un «conseiller externe» de Guaido. La présumée fonctionnaire l’exhorte à «changer la position du Venezuela» et «livrer l’Esequibo» à ExxonMobil et d’autres multinationales. L’Esequibo est un territoire riche en minerais et bordé d’une zone maritime possédant des ressources pétrolifères, et dont la souveraineté est réclamée par le Venezuela au Guyana.