Le président vénézuélien Nicolas Maduro a reconnu dimanche comme nouveau président du Parlement, Luis Parra, député d’opposition rival de Juan Guaido, qui s’est autoproclamé en l’absence du président légitime, Juan Guaido, empêché de participer, Washington et le Groupe de Lima ayant dénoncé ce coup de force. «L’Assemblée nationale a pris une décision et elle dispose d’une nouvelle équipe dirigeante (...) On entendait depuis un certain temps que le député Juan Guaido allait être écarté de l’Assemblée nationale avec les votes de l’opposition», s’est réjoui Nicolas Maduro, lors d’une intervention télévisée. Par ailleurs, les pays membres du Groupe de Lima, une instance régionale formée en 2017 pour chercher une issue à la crise au Venezuela, ont condamné dimanche l’usage de la force par le gouvernement de Nicolas Maduro, pour empêcher le libre accès au Parlement des députés afin d’élire leur président. «L’Assemblée nationale a le droit constitutionnel de se réunir sans intimidations ni ingérences pour élire son président (...) C’est pourquoi nous ne reconnaissons par le résultat d’une élection qui porte atteinte à ces droits et a eu lieu sans la pleine participation des députés», a estimé dans un communiqué, le Groupe de Lima, qui comprend une douzaine de pays latino-américains et le Canada. A Washington, un haut responsable américain a dénoncé dimanche une tentative «désespérée» de la part du président vénézuélien Nicolas Maduro d’empêcher l’opposant Juan Guaido d’être réélu à la tête du Parlement vénézuélien. «Les actions désespérées de l’ancien régime de Maduro, empêchant illégalement par la force Juan Guaido et les députés de la majorité de l’Assemblée nationale du Venezuela d’entrer dans le bâtiment, font du vote (...) une mascarade», a dénoncé dans un tweet le secrétaire d’Etat adjoint américain chargé de l’Amérique latine, Michael Kozak. Le Parlement vénézuélien devait élire dimanche son président pour 2020, un poste auquel Juan Guaido se disait certain d’être reconduit. En son absence dans l’hémicycle, un député de l’opposition s’est autoproclamé président. «Juan Guaido reste le président par intérim», a déclaré Michael Kozak dans un autre tweet. «Il manquait le quorum légal lors de la session de l’Assemblée nationale de ce matin. Il n’y a pas eu de vote», a-t-il jugé. Comme pour allonger un scénario politique impossible, Juan Guaido a été « réélu » dimanche président du Parlement vénézuélien par des députés de l’opposition, lors d’une séance organisée dans un journal.