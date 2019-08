Des milliers de Pakistanais sont descendus, hier, dans les rues à l’appel de leur Premier ministre Imran Khan pour protester contre la politique menée par New Delhi dans la partie sous contrôle indien de la région du Cachemire. A midi, les sirènes ont résonné dans tout le pays et les chaînes de télévision du pays ont diffusé les hymnes du Pakistan et du Cachemire.

Le trafic routier a été interrompu pendant plusieurs minutes. Dans la capitale Islamabad, des milliers de personnes se sont rassemblées devant les bâtiments du gouvernement où M. Khan a prononcé un discours à la nation, promettant de poursuivre la lutte pour le Cachemire jusqu’à ce qu’il soit «libéré». «Nous nous tiendrons au côté du Cachemire jusqu’à notre dernier souffle», a-t-il lancé à propos de ce territoire himalayen que l’Inde et le Pakistan se disputent depuis leur indépendance et leur partition en 1947. «Aujourd’hui, nous voulons dire aux Cachemiris que nous sommes tous avec eux, que nous partageons leur souffrance», a-t-il déclaré. Cette manifestation nationale se veut la première d’une série avant le départ de M. Khan pour l’Assemblée générale de l’Onu fin septembre à New York, où il a promis de mettre le sujet sur la table. Les tensions demeurent très vives depuis la révocation indienne de l’article 370 de la Constitution qui conférait un statut spécial à cette zone. Le territoire en est à sa 4e semaine de couvre-feu et de blocage des communications. Des milliers de personnes ont été arrêtées. Le Pakistan et l’Inde se sont livré trois guerres depuis leur indépendance et leur partition en 1947, dont deux au sujet du Cachemire.En février dernier, les deux puissances nucléaires étaient passées à deux doigts d’un nouveau conflit armé après la mort d’une quarantaine de paramilitaires au Cachemire indien dans un attentat revendiqué par un groupe extrémiste établi au Pakistan.