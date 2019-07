Le procès du président soudanais destitué Omar el-Béchir s’ouvrira le 17 août, l’ancien chef de l’Etat inculpé de corruption n’ayant pas comparu mercredi à sa première audience, a indiqué un de ses avocats. «Aujourd’hui, c’était la première audience de son procès, mais les autorités n’ont pas été en mesure de l’amener pour des raisons de sécurité. Le juge nous a donc informés que le procès s’ouvrira le

17 août», a déclaré Me Hicham al-Gaaly. Pour Ahmed Ibrahim al-Tahir, un autre de ses avocats, le procès n’a «aucun fond politique».»C’est une affaire purement pénale avec des accusations infondées», a-t-il affirmé. Le 16 juin, un procureur a lu l’acte d’accusation contre l’ex-président, lors de sa première apparition publique depuis sa destitution par l’armée le 11 avril. Détenu depuis, M. Béchir a notamment été accusé de «possession illégale de devises étrangères», d’avoir «acquis des richesses de façon suspecte et illégale», selon le parquet. Selon Me Tahir, l’une des accusations porte sur une somme de sept millions d’euros fournis «par un donateur, et qui n’ont pas été inclus dans le budget de l’Etat». Fin avril, le chef du Conseil militaire de transition au pouvoir, le général Abdel Fattah al-Burhane, avait affirmé que l’équivalent de plus de 113 millions de dollars avaient été saisis en liquide dans la résidence d’Omar el-Béchir à Khartoum. Il avait indiqué que des membres de la police, de l’armée et des agents de sécurité avaient trouvé sept millions d’euros, 350.000 dollars et cinq milliards de livres soudanaises (93 millions d’euros) lors de cette fouille.Par ailleurs, des centaines de manifestants ont défilé hier dans les rues d’Al-Obeid, au centre du Soudan, où six personnes, dont cinq lycéens, ont été tuées lors d’une manifestation lundi. «Sang pour sang, nous ne voulons pas de compensation», a scandé la foule, composée de jeunes Soudanais et d’adultes qui brandissaient des drapeaux du Soudan et des photographies des victimes. Six manifestants, parmi lesquels cinq adolescents, ont été tués par balles lundi lors de la répression d’un rassemblement de protestation contre les pénuries de pain et de carburant à Al-Obeid, situé à 420 km au sud-ouest de Khartoum. Hier, les manifestants ont d’abord défilé dans différents quartiers d’Al-Obeid, capitale de l’Etat du Kordofan-Nord, avant de se retrouver dans le centre-ville. Des rassemblements similaires se sont tenues lundi et mardi à Al-Obeid et à Khartoum pour protester contre la mort des manifestants. Certains ont accusé les redoutés paramilitaires des Forces de soutien rapide (RSF) d’avoir tiré sur la foule à Al-Obeid. Plus de 60 personnes ont aussi été blessées. Depuis décembre, la répression de la contestation a fait plus de 250 morts, dont 127 manifestants tués le 3 juin dans la dispersion brutale d’un sit-in organisé à Khartoum.