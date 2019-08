Les Etats-Unis ont annoncé qu’ils allaient organiser le 2 septembre, avec 10 pays d’Asie du Sud-Est, des manœuvres navales communes inédites, dans un contexte de lutte d’influence croissante dans la région entre Américains et Chinois. L’US Navy est traditionnellement la force navale dominante dans la région. Le renforcement de la présence américaine dans cette zone intervient au moment où la guerre commerciale entre Washington et Pékin connaît une nouvelle escalade. Le secrétaire d’Etat Mike Pompeo vient de participer à un sommet régional avec les 10 pays membres de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (Asean). Washington et Pékin, engagés dans une guerre commerciale depuis 2018, sont à couteaux tirés sur la mer de Chine méridionale, dont le géant asiatique revendique la quasi-totalité des îles et récifs. Pékin justifie sa souveraineté sur une zone maritime vitale pour le commerce mondial en renforçant des îlots qu’il contrôle. L’US Navy conduit pour sa part des opérations dites «liberté de navigation» pour lui tenir tête. Malgré des différends avec quatre membres de l’Asean (Malaisie, Vietnam, Philippines, Bruneï), la Chine a organisé des exercices navals conjoints avec l’organisation régionale asiatique. Les manœuvres des marines américaine et des pays asiatiques seront lancées d’une base navale de la Thaïlande et se dérouleront au large du Vietnam.