La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, a lancé hier ses militants, réunis en terre conquise à Fréjus (Var), dans la bataille des municipales en attaquant de front Emmanuel Macron, avec déjà la présidentielle de 2022 en vue. Le chef de l’état «est déjà en campagne présidentielle. (...) On ne va pas le laisser faire campagne tout seul», a glissé samedi à la presse la présidente du RN, jugé comme le parti qui incarne le mieux l’opposition à Emmanuel Macron, selon un sondage Elabe publié mercredi. Les municipales en mars 2020, puis les départementales et les régionales en 2021, «ce sont des mousquetons qu’on fixe sur la paroi pour grimper jusqu’à l’objectif final», l’Elysée en 2022, selon elle. Si le parti d’extrême droite est sorti victorieux des élections européennes fin mai, le scrutin municipal s’annonce moins favorable. La cheffe du RN n’est «pas sûre d’avoir plus de listes» qu’en 2014 mais assure qu’il y aura «plus de listes avec des potentiels gagnants». Il s’agit surtout pour le RN de s’implanter davantage, autour de la dizaine de villes conquises dans ses bastions du Nord-Pas-de-Calais et du pourtour méditerranéen. Le RN mise sur l’ouverture de ses listes à des personnalités, comme à Paris où il soutiendra un énarque ou à Carpentras (Vaucluse), où la première place revient à un général à la retraite. L’ancien compagnon de Marine Le Pen, Louis Aliot, qui a rendu publique leur séparation cette semaine, se présente sans étiquette à Perpignan pour favoriser un «rassemblement local». Marine Le Pen compte, elle, sur l’effondrement des Républicains.