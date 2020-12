Au moment où la question du Sahara occidental est revenue au-devant de la scène médiatique, l'ancien président tunisien, Moncef Marzouki, ultime avatar de la Révolution du jasmin dont il a tiré un immense profit, contrairement au plus grand nombre de ses compatriotes, abusés par son discours soi-disant humanitaire, a cru opportun d'opérer un retour qu'il pense fracassant, afin de prendre date pour une prochaine présidentielle. Incorrigible prétentieux, il est, d'abord, passé par Al Qods al Arabi, on devine pour quelle raison, afin d'attaquer, une nouvelle fois l'Algérie, sous le fallacieux prétexte que son projet fumeux de relance de l'UMA a été écarté par notre pays. Mais comme cela n'a pas suffi à lui apporter l'attention recherchée, il a remis une couche, ces derniers jours, lors d'une conférence de presse virtuelle, pour dire que «le régime algérien a commis un crime envers son peuple, envers l'union maghrébine et envers le peuple sahraoui», faisant mine de s'attrister sur les «illusions qu'il est en train de vendre».

Réfutant la revendication légitime du Sahara occidental, au motif que les Sahraouis «auront le droit de s'installer en Tunisie ou en Libye, quand on aura une Union maghrébine», il avance, avec une effronterie sans pareille, l'idée d'un ensemble ouvert dont les Sahraouis seraient membres plutôt que d'«être sous le protectorat ou les pressions, dans une région saharienne algérienne».

On l'aura compris, Moncef Marzouki qui fut, durant son mandat, extorqué, par abus de confiance, au peuple tunisien, la marionnette d'un Emirat, moyennant une rétribution soupesée, est, désormais, aux ordres du Makhzen auquel il lance, avec cette sortie indigne, un appel d'offres «Pigallien». L'homme qui n'a pas de mémoire transcende le fait que le peuple tunisien l'a remis à sa juste place, en 2014, une fois que sa dimension réelle a été cernée. Pensant se hisser à la hauteur du regretté Béji Caïd Essebsi, il a dû découvrir son infinitésimale petitesse et c'est, la mort dans l'âme, qu'il a dû courir se réfugier à Sousse, promettant qu'il ne reviendrait plus sur l'échiquier politique.

Mais c'était trop beau pour être vrai. Chassé comme le naturel, le revoilà qui revient tagada, convaincu que le moment est propice pour se rappeler au bon souvenir du peuple tunisien, cruellement éprouvé par la pandémie de Covid-19 et une crise socio-économique cuisante. Aveugle et enfiévré, Marzouki pense obtenir des dividendes marocains suffisants pour contrecarrer, le moment venu, Kaïs Saïed ou d'autres candidats à la magistrature suprême. Il agit, ainsi, comme le singe qui espère jouer un mauvais tour aux lions. Mais il se trompe, lourdement, dans sa croisade contre l'Algérie qui n'a jamais été dupe de ses danses virevoltantes et qui poursuit son chemin, pendant qu'il aboie, comme toujours.