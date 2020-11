En débat au Parlement tunisien, depuis samedi dernier, le projet de loi de finances 2021 du gouvernement Mechichi a suscité des réactions aussi nombreuses que contrastées. Tout d'abord, il y a eu la déclaration du président du Parlement, Rached Ghannouchi, qui estime que «la Tunisie est confrontée à des difficultés financières et économiques sans précédent», dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19. En marge de la séance consacrée à l'examen du rapport du chef du gouvernement, Hichem Mechichi, sur le PLF 2021, ainsi que sur les enjeux de la balance économique fortement secouée, Ghannouchi a qualifié les indicateurs économiques comme autant de preuves de «l'existence de défaillances sans précédent, ce qui exige un dialogue national socio-économique global, approfondi et urgent», dialogue qui, a-t-il ajouté, «doit impliquer toutes les organisations sociales, professionnelles, gouvernementales, parlementaires outre les partis politiques, pour (...) se lancer dans une nouvelles ère de grandes réformes».

Il a par ailleurs évoqué les mouvements sociaux qui mobilisent en grande partie les jeunes, confrontés à une situation de grande précarité, pour dire que leurs revendications, manifestées dans différents gouvernorats, «sont légitimes mais la forme de l'expression ne doit en aucun cas nuire à l'unité de l'Etat et à la sécurité des établissements».Rappelons que, dans son intervention devant les députés, très divisés sur les propositions gouvernementales, Hichem Mechichi a plaidé fortement pour «un programme ambitieux rassembleur, qui mettrait le citoyen au coeur du processus de développement: nous sommes favorables à un développement solidaire et intégré qui positionne l'Etat comme locomotive et l'unité populaire comme slogan», a-t-il insisté, sans parvenir, pour autant, à convaincre tout son auditoire.

C'est ainsi que le secrétaire général du mouvement du peuple, Zouhaier Maghzaoui, a déclaré, que son parti appelle à un dialogue national pour débattre des problèmes socio-économiques et politiques du pays car, a-t-il proclamé, le projet de loi de finances de 2021 est de la «science fiction». Plus tranchant, le député Yassine Ayari a, quant à lui, jugé que les dispositions de la nouvelle loi de finances sont «ridicules et irréalisables», assurant, entre autres reproches, que le PLF «a réduit les taxes sur les yachts et le prix du Maassel, et, en contrepartie, a augmenté le prix du sucre». Ces sentences caricaturales traduisent l'ambiance dans laquelle le débat s'est englué, alors que les Tunisiens ont le regard fixé sur les multiples soubresauts qui secouent le pays où les sit-in et les manifestations ne désarment pas, malgré la mobilisation continue des forces de l'ordre. La Tunisie vit, ainsi, à l'heure des pénuries en tout genre et voit son manque à gagner atteindre des proportions de plus en plus alarmantes, au point que les dirigeants des principales formations n'hésitent pas à parler de la nécessité d'un programme commun auquel doivent adhérer l'ensemble des forces politiques. A vrai dire une issue incontournable mais, aussi, une chimère quand on connaît le poids des divergences, sinon des rancunes, entre certains partis et d'autres.