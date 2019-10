La situation humanitaire dans la région d’al-Hassaka, située dans le nord-est de la Syrie, près de la frontière turque, s’est dégradée, suite aux opérations militaires turques, a déclaré le général-major Alexei Bakin, chef du centre de réconciliation des parties en conflit en Syrie, ont rapporté hier les médias locaux. Selon le général russe, plus de 100 000 civils, ayant fui les zones de combats intenses entre les forces militaires turques et les Unités de protection du peuple (milices kurdes), se sont rassemblés dans les villes de Qamishli, al-Hassaka et des localités habitées avoisinantes, a indiqué l’agence Tass. «Le Centre de réconciliation des parties en conflit reçoit des appels de civils locaux signalant des perturbations dans le fonctionnement des services de soins de santé, du commerce et des services de logement», a souligné M. Bakin. Le ministère russe de la Défense a déclaré que la plupart des zones de cette région sont dirigées par des gouvernements locaux, soutenus par les états-Unis et leurs alliés au sein de la coalition internationale luttant contre le groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (Daesh/EI). «Compte tenu de l’incapacité des instances autonomes à assumer la situation qui se détériore rapidement dans le contexte de l’inaction factice de la coalition dirigée par les états-Unis, l’avenir des résidents locaux et l’arrivée de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays sont une source de grave préoccupation», a fait savoir le ministère russe de la Défense. Le Centre russe de réconciliation a déclaré, en outre, que les régions d’al-Hassaka, à Deir ez-Zor et à Raqqa, ont vu des protestations spontanées de la population contre l’intervention étrangère et en faveur de la restauration de l’intégrité territoriale de la Syrie. «Afin d’éviter la catastrophe humanitaire imminente, nous exhortons la communauté internationale à fournir toute l’assistance possible afin que la souveraineté de la République arabe syrienne puisse être restaurée dans les régions orientales du pays dans les plus brefs délais», a recommandé M. Bakin.»Seules les autorités syriennes sont capables d’organiser les livraisons d’aide humanitaire aux personnes déplacées dans les délais les plus brefs et d’empêcher l’effondrement du système de santé et de l’infrastructure socio-économique dans cette région», a-t-il ajouté. Le 9 octobre, Ankara a lancé une offensive dans le nord-est de la Syrie, qui a débuté par des frappes aériennes sur des unités des forces kurdes. L’objectif est d’établir une zone de sécurité dans le nord de la Syrie pour la protection de la frontière turque. En outre, les réfugiés syriens pourraient revenir dans cette région depuis la Turquie. La communauté internationale a condamné l’opération d’Ankara, qualifiée d’ agression, appelant à la fin immédiate des opérations militaires.