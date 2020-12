Le Coordonnateur spécial des Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Nikolaï Mladenov, a exprimé son inquiétude face à l'expansion des colonies israéliennes et aux démolitions de propriétés palestiniennes dans les territoires palestiniens occupés.

«Je reste profondément troublé par l'expansion continue des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée, y compris à Al Qods-Est. Au cours de l'année écoulée, les autorités israéliennes ont avancé plusieurs programmes de colonisation controversés qui avaient été gelés pendant des années», a indiqué M. Mladenov dans un briefing au Conseil de sécurité. Le nombre de logements dont la construction a été avancée en 2020 reste similaire aux chiffres de 2019, malgré une interruption de huit mois cette année. Environ 50% de ces logements se trouvent en Cisjordanie, dans des zones cruciales pour la contiguïté et la viabilité d'un futur Etat palestinien, a-t-il déclaré. Les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée, y compris à Al Qods-Est, constituent une violation flagrante des résolutions de l'ONU et du droit international. Elles renforcent l'occupation israélienne et nuisent à la possibilité d'une solution à deux Etats. Toutes les activités de colonisation doivent cesser immédiatement, a indiqué M. Mladenov. La démolition et la saisie continuelles de structures palestiniennes, y compris des structures religieuses, humanitaires et d'écoles, sont également profondément préoccupantes, a ajouté Mladenov, tout en appelant les autorités israéliennes à y mettre fin.