La Russie prévoit la création au Soudan d’une base navale en mer Rouge pour le ravitaillement de sa flotte, selon un projet d’accord avec ce pays d’Afrique de l’Est approuvé par le Premier ministre russe. Ce document préliminaire, publié mercredi sur le site du gouvernement russe, concerne l’établissement au Soudan «d’un centre de support logistique» où pourront être assurés «des réparations, des opérations de ravitaillement et le repos de membres d’équipage» de la marine russe. Cette base pourra accueillir au maximum 300 militaires et personnel civil, ainsi que quatre navires, dont des engins à propulsion nucléaire, selon le projet d’accord. Elle sera localisée dans la banlieue nord de Port-Soudan, d’après les coordonnées géographiques mentionnées dans ce document détaillé d’une trentaine de pages. Le texte prévoit également que la Russie possèdera le droit de transporter via les ports et aéroports du Soudan «des armes, des munitions et des équipements» nécessaires pour le fonctionnement de cette base navale.