Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki, s’est dit «inquiet» d’une potentielle «interférence» en Libye après la décision de la Turquie de déployer des troupes dans ce pays. «Les différentes menaces d’interférence politique ou militaire dans les affaires internes du pays augmentent le risque de confrontation, avec des motivations qui n’ont rien à voir avec les intérêts fondamentaux du peuple libyen et ses aspirations à la liberté, la paix, la démocratie et le développement», a indiqué M. Faki dans un communiqué, relayé samedi par des médias. M. Faki s’est également déclaré «profondément préoccupé par la détérioration de la situation en Libye et par les souffrances du peuple libyen qui perdurent». Exhortant la communauté internationale de se joindre à l’Afrique dans la recherche d’un règlement pacifique de la crise en Libye, le président de la Commission a mis en garde contre les «conséquences dangereuses» d’une telle crise pour l’ensemble du continent. De son côté, l’Onu a salué les appels visant à faciliter une solution politique et une paix durable en Libye, réitérant son rejet de toute intervention étrangère dans ce pays. «La Mission d’appui des Nations unies en Libye (Manul se félicite de tous les appels à la désescalade, à la fin des hostilités et à une paix durable», a déclaré la mission de l’Onu dans un communiqué publié jeudi. La Manul a également valorisé l’»initiative nationale pour la paix» annoncée mercredi par un groupe d’associations de la société civile, de partis nationaux, d’association de défense des droits de l’homme, d’écrivains, de chercheurs et d’académiciens dans l’est de la Libye. Ces réactions interviennent au lendemain du vote par le Parlement turc d’une motion autorisant au président Recep Tayyip Erdogan d’envoyer des militaires en Libye pour soutenir le Conseil présidentiel du gouvernement d’Union nationale (GNA) face à l’offensive de l’armée nationale libyenne ( ANL ) autoproclamée du général à la retraite Khalifa Haftar qui bénéficie depuis plusieurs années du soutien militaire et financier de l’Arabie saoudite, des Emirats arabes unis et de l’Egypte ainsi que de certaines grandes puissances.