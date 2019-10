De «violents combats» ont opposé, hier, dans le nord de la Syrie, les forces du régime de Damas à celles de la Turquie, pour la première fois depuis le déclenchement le 9 octobre d’une offensive turque dans la zone frontalière, a rapporté une ONG. Des tirs d’artillerie des forces d’Ankara ont visé les troupes du régime syrien et des «combats à la mitrailleuse» se déroulaient dans la matinée aux abords du village d’Al-Assadiya, près de la frontière syro-turque, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), qui rapporte six blessés parmi les forces du régime. Il s’agit des «premiers combats» entre les deux camps depuis le lancement de l’offensive d’Ankara pour chasser de la zone les forces kurdes, d’après l’OSDH. Cette offensive a contraint les forces kurdes à amorcer un rapprochement avec le régime de Bachar al-Assad, lui-même soutenu sur le terrain par la Russie. Les derniers développements ont largement profité au président Bachar al Assad, qui a pu déployer des troupes dans des parties du nord qui lui échappaient depuis des années. Celles-ci se retrouvent désormais à proximité de soldats turcs. Ces dernières semaines, des affrontements sporadiques avaient déjà opposé les forces du régime aux supplétifs syriens participant à l’offensive d’Ankara. Ces supplétifs entraînés et financés par la Turquie sont d’anciens rebelles qui se concentraient autrefois dans la lutte contre al Assad.

Officiellement, l’offensive d’Ankara est à l’arrêt depuis un accord entre la Russie et la Turquie le 22 octobre, même si des combats sporadiques ont été signalés depuis autour de la ville frontalière de Ras al-Aïn. Des hélicoptères ont enlevé une famille «irakienne» soupçonnée d’affiliation au groupe Etat islamique (EI) dans le nord de la Syrie, a annoncé une ONG, après un raid américain dans ce pays en guerre qui a tué le chef de l’EI Abou Bakr al-Baghdadi. L’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) n’était pas en mesure d’identifier la nationalité des hélicoptères qui ont mené l’opération contre une famille de quatre personnes dans le secteur de Jarablos, frontalier de la Turquie.

Le président Donald Trump a annoncé dimanche la mort du chef de l’EI dans un raid américain qui a pris pour cible la maison où il se trouvait dans le nord-ouest de la Syrie. «Des hélicoptères ont débarqué des combattants dans la région de Jarablos», a indiqué le directeur de l’OSDH, Rami Abdel Rahmane. «Ils ont pris une famille irakienne de quatre personnes, connue autrefois pour son affiliation au groupe Etat islamique», a-t-il précisé, sans être en mesure de fournir plus de détails sur l’identité de ces «déplacés». «Celui qui n’a pas été tué sera interpellé», a tweeté lundi soir Mustafa Bali, un porte-parole des Forces démocratiques syriennes (FDS), alliance dominée par les combattants kurdes. «Une autre opération réussie ce soir», a-t-il indiqué de manière énigmatique, sans plus de précisions. Dimanche, les forces kurdes en Syrie, alliées de Washington dans la lutte antiterroriste ont aussi annoncé la mort du porte-parole de l’EI, Abou Hassan al-Mouhajer, dans une opération coordonnée avec «l’armée américaine» dans le secteur de Jarablos.