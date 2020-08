Le chef du Hezbollah libanais pro-iranien, Hassan Nasrallah, a affirmé,hier, que son mouvement abattrait un soldat israélien pour chaque membre de sa formation tué par Israël, faisant comprendre qu'il n'avait pas encore vengé la victime d'un raid en Syrie. «Les Israéliens doivent comprendre: lorsqu'ils tuent l'un de nos combattants, nous tuerons l'un de leurs soldats. C'est l'équation», a affirmé Hassan Nasrallah lors d'un discours télévisé. Evoquant le dernier incident à la frontière libano-israélienne mer-credi, le chef du mouvement chiite a indiqué que sa formation n'a pas voulu se laisser entraîner dans «un affrontement armé, car c'est ce que voulaient les Israéliens». Il a expliqué que le Hezbollah aurait pu «frapper une des positions sionistes et considérer que c'est la riposte de la résistance». Il a affirmé que les soldats israéliens dans le secteur frontalier «se terrent comme des rats» dans l'attente de la riposte de ses hommes. Le discours du chef du Hezbollah est intervenu deux jours après la reconduction du mandat de la Force intérimaire des Nations unies au Liban, qui surveille la frontière depuis la guerre de 2006 entre Israël et le mouvement chiite, en veillant à prévenir un nouveau conflit. Par ailleurs, le Hezbollah est disposé à discuter d'un nouveau «pacte politique» au Liban, proposé par le président français Emmanuel Macron, a déclaré, hier, le chef de la puissante formation pro-iranienne Hassan Nasrallah. «Nous avons entendu l'appel du président français au cours de sa dernière visite au Liban à un nouveau pacte politique», a indiqué le secrétaire général du Hezbollah, dans un discours. «Nous sommes ouverts à toute discussion constructive sur le sujet (...) mais à la condition qu'il s'agisse d'un dialogue libanais et que ce soit la volonté de toutes les parties libanaises», a-t-il ajouté. Hassan Nasrallah n'a pas précisé quels changements son mouvement était prêt à considérer mais il a précisé avoir «entendu des critiques».