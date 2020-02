Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, en pleine campagne électorale en vue des législatives du 2 mars, a promis, hier, la construction de 3.500 nouveaux logements pour colons en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis plus de 50 ans. «J’ai donné des instructions immédiates pour permettre le dépôt de plans en vue de la construction de 3.500 unités en zone E1», territoire située à la sortie de El Qods et où vivent notamment des familles bédouines, a dit M. Netanyahu. Si Israël construit dans cette zone entre la colonie juive de Maalé Adoumim et El Qods, la Cisjordanie sera coupée en deux, ce qui empêcherait la création d’un éventuel Etat palestinien disposant d’une continuité territoriale, estiment les Palestiniens et des ONG. «Si le projet se concrétise, cela mettra fin à l’idée d’un Etat palestinien viable», a réagi Angela Godfrey-Goldstein, codirectrice de l’ONG Jahalin Solidarity qui défend les familles bédouines établies dans le secteur E1. «C’est un autre exemple montrant à quel point Bibi (surnom de M. Netanyahu) est désespéré de gagner des votes (...)» à l’approche des élections, a ajouté Mme. Godfrey-Goldstein, qui dit craindre le déplacement de nombreuses familles bédouines en raison de ce projet immobilier qui s’inscrit dans une suite d’annonces du Premier ministre. Netanyahu avait promis la semaine dernière, dans le cadre de sa campagne pour les prochaines législatives qui seront déterminantes pour son avenir alors qu’il doit comparaître devant un tribunal pour des faits de corruption la construction de milliers de nouveaux logements dans des quartiers de colonisation à Jérusalem-Est, un projet aussitôt dénoncé par les Palestiniens. Le statut de El Qods est l’une des pierres d’achoppement du conflit israélo-palestinien, les Palestiniens entendant faire de la partie orientale de la ville, occupée et annexée par Israël, la capitale de leur futur Etat alors que les autorités israéliennes considèrent l’ensemble de la ville comme leur capitale. Aujourd’hui, plus de 600.000 colons israéliens habitent dans les colonies en Cisjordanie et à El Qods-Est. La colonisation de ces territoires, occupés depuis 1967 par Israël, s’est accélérée, ces dernières années, sous l’impulsion de Netanyahu et de son allié inconditionnel à Washington, le président Donald Trump dont le gendre et conseiller, Jared Kushner, l’un des trois auteurs de l’Accord du siècle, est un fervent partisan et financier du programme d’implantation de nouvelles colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés.