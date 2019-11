Neuf enfants ont été tués, hier, par l’explosion d’une mine dans le nord-est de l’Afghanistan, a indiqué un responsable local, alors que les civils payent un tribut de plus en plus lourd à la guerre. L’explosion s’est produite dans le district de Darqad dans la province de Takhar, lorsque les enfants ont marché sur la mine, dissimulée sur une route, dans un village contrôlé par les talibans. Les enfants, tous des garçons, étaient âgés de 7 à 11 ans, a-t-on indiqué. Sollicités, les talibans n’ont fait aucun commentaire dans l’immédiat. L’ONU a fait état le mois dernier dans un rapport d’un nombre «sans précédent» de victimes civiles au troisième trimestre de l’année, avec 1.174 tués et plus de 3.000 blessés, soit une augmentation de 42% par rapport à 2018. Cette forte hausse est le fait «avant tout due d’éléments anti-gouvernementaux» tels que les talibans, selon l’ONU. En mai dernier, 7 enfants avaient été tués et deux autres blessés par une mine dans la province de Ghazni (sud). Les insurgés ont souvent recours aux mines et aux bombes dissimulées en bord de route pour s’attaquer aux forces de sécurité afghanes.