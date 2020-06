Au moins neuf personnes ont trouvé la mort, jeudi, soir dans des raids menés par l'armée israélienne sur le centre de la Syrie, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). «Le bilan pourrait s'alourdir en raison de blessés dans un état grave», a ajouté l'ONG.L'OSDH a indiqué que l'attaque a coïncidé avec l'activation «des défenses anti-aériennes» par l'armée syrienne. De son côté, l'agence officielle syrienne Sana a fait état d'une «agression israélienne» dans la province de Hama.»Nos défenses anti-aériennes ont fait face à une agression israélienne au-dessus de Messiaf», a rapporté Sana. Ce n'est pas la première fois que Messiaf est visé par des frappes israéliennes, Damas ayant accusé Israël à plusieurs reprises d'avoir bombardé des cibles en Syrie. Depuis le début en 2011 du conflit en Syrie voisine, Israël a mené de nombreux raids contre les forces syriennes, la plupart en violant l'espace aérien libanais. Quatre avions de chasse israéliens ont violé jeudi cet espace, au-dessus du district de Keserouan dans le Mont Liban et la vallée de la Bekaa, pour lancer des missiles contre la Syrie, a rapporté la chaîne de télévision LBCI. Le Liban s'est plaint plusieurs fois au Conseil de sécurité de l'ONU des violations continues par Israël, demandant instamment aux Nations unies d'intervenir pour y mettre fin. Le Premier ministre libanais Hassan Diab a annoncé un jour plus tôt qu'Israël avait violé le territoire libanais 374 fois par voie terrestre, 386 fois par voie maritime et 250 fois par voie aérienne au cours des cinq premiers mois de 2020.