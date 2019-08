Hier, la presse catalane a annoncé qu’un accord serait proche entre le PSG et Barcelone pour Neymar. Et visiblement, Ivan Rakitic pourrait jouer un rôle important dans cette opération. Touche-t-on enfin au bout pour Neymar ? Après de longues semaines de rumeurs, le feuilleton commencerait à se décanter. C’est en tout cas l’idée émise par Sport hier. Selon le média catalan, le PSG et Barcelone pourraient trouver un terrain d’entente pour le Brésilien concernant un prêt avec option d’achat non obligatoire. Neymar pourrait donc rapidement retrouver le sourire en prenant la direction du Barça, tandis que Ivan Rakitic pourrait lui également peser dans la balance. Si cette opération se concrétise, l’une des questions sera de savoir le montant de l’option d’achat de Neymar. Et alors que les fonds manquent toujours au FC Barcelone, les Blaugrana devront alors trouver une solution. Ainsi, comme le souffle Sport, Ivan Rakitic pourrait jouer un rôle déterminant. Proche du PSG l’été dernier, le Croate pourrait bien prendre la direction du Parc des Princes à l’avenir et ainsi servir de paiement anticipé de cette option d’achat pour Neymar.