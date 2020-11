Moscou reste persuadé que le règlement de la question du Sahara occidental doit être trouvé dans le respect des décisions de l'Onu. C'est ce qu'a déclaré, hier, l'ambassadeur de Russie en Algérie, Igor Beliaev qui a mis en avant, la convergence des positions russe et algérienne concernant ce dossier, notamment en ce qui concerne le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Le dossier du Sahara occidental a été minutieusement examiné récemment lors d'un entretien téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum et son homologue russe, Sergueï Lavrov, comme l'a fait savoir M. Beliaev dans un entretien accordé à Radio Internationale. Il a souligné, à ce propos, que «la Russie et l'Algérie appellent les deux parties au conflit, à la retenue et au respect de l'accord de cessez-le-feu signé par le Front Polisario et le Maroc en 1991». Le représentant de la Russie en Algérie a réaffirmé la position de son pays concernant le «droit du peuple sahraoui à l'autodétermination», et ce à travers l'organisation d'un référendum libre et transparent «conformément aux résolutions internationales de l'AG des Nations unies et le Conseil de sécurité». Exprimant son souhait «de voir le peuple sahraoui parvenir à un accord pacifique devant mettre un terme à cette crise», le chef de la diplomatie russe a souligné que «l'unique moyen d'aboutir à une solution pacifique est de relancer les négociations», mettant l'accent sur l'impératif de reprendre les négociations dans les plus brefs délais.

Le diplomate a aussi appelé les Nations unies à «désigner au plus vite un Envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental» en remplacement de Horst Köhler, en vue de la reprise du processus politique. Pour rappel, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait réaffirmé la position de principe de la Russie en faveur du règlement du conflit au Sahara occidental sur la base des principes universellement reconnus du droit international. Lors d'un entretien téléphonique avec son homologue marocain, Nacer Bourita, il avait appelé le Maroc à désamorcer la tension qui s'est développée ces derniers jours dans la zone tampon de El Guerguerat. La position russe sur la question sahraouie est donc partagée par l'Algérie qui a toujours appelé au respect du droit international. Au lendemain de l'agression militaire menée par le Maroc contre des civils sahraouis dans la zone tampon d'El Guerguerat en violation flagrante du cessez-le-feu, l'Algérie avait appelé à la «cessation immédiate» de ces opérations militaires, déplorant «vivement les graves violations du cessez-le-feu enregistrées» et invitant «les deux parties, le Royaume du Maroc et le Front Polisario, à faire preuve d'un sens de responsabilité et de retenue, et au respect, dans son intégralité, de l'Accord militaire N1, signé entre elles et l'ONU». L'Algérie avait également déclaré «attendre, en particulier, du secrétaire général de l'ONU et de la Minurso, l'accomplissement scrupuleux de leurs missions, sans restrictions ni entraves, et dans l'impartialité qu'exigent les développements actuels» réitérant «son appel à l'endroit du secrétaire général de l'ONU, en vue de la nomination, dans les plus brefs délais, d'un envoyé personnel et la reprise effective des pourparlers politiques». Beaucoup d'autres pays ont également appelé à la reprise du processus politique pour garantir le droit des Sahraouis comme l'Allemagne et la Suisse.