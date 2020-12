L'ancien ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra a rendu hommage à Pierre Buyoya décédé, il y a deux jours à Paris, emporté par le Covid-19. Interrogé par la radio Algérie Internationale (RAI), Lamamra, a affirmé que le continent noir vient de perdre un grand panafricaniste, un digne serviteur connu pour son aptitude à mettre l'intérêt général avant tout intérêt particulier. « Lorsque Alger abritait et conduisait le processus complexe et laborieux des négociations intra-maliennes, Pierre Buyoya était là. Il avait toujours le mot aimable, sage et pondéré par lequel il appuyait les négociateurs à mettre l'intérêt de leur pays au-dessus de toute autre considération», témoigne le haut représentant de l'UA «pour faire taire les armes à feu en Afrique», ajoutant à la même radio que «Pierre Buyoya a eu un destin particulièrement contrasté: jeune officier dans son pays, le Burundi, Il a vécu des accélérations de l'Histoire du Burundi et de l'Afrique.» Ramtane Lamamra et Pierre Buyoya se sont croisés à plusieurs reprises dans les instances de l'Union africaine et ont travaillé ensembles sur plusieurs dossiers africains et plus particulièrement celui du Mali. «J'étais à Bamako participant au sein du comité de suivi de l'accord d'Alger présidé par d'éminents diplomates algériens pour justement s'assurer d'une mise en oeuvre scrupuleuse, complète, exhaustive et équilibrée qui aurait pour résultat naturellement de faire de cet accord d'Alger l'épine dorsale sur lequel se construirait le tissu d'une nation malienne fraternelle conviviale qui assume son unité dans la diversité», a indiqué Lamamra. Le défunt président a occupé pendant

8 ans le poste de haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, de 2012 à fin novembre dernierAmi de l'Algérie, Pierre Buyoya n'a jamais caché son respect et son admiration pour la lutte du peuple algérien durant la Guerre de Libération nationale. À son actif, deux livres sur l'Algérie dont un: Mémoire sur la naissance du FLN, et un autre L'organisation politico-militaire de la lutte de Libération nationale.

De son côté, le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a salué en Pierre Buyoya un infatigable promoteur de la paix en Afrique. «Je déplore la perte de cet homme qui a tant oeuvré pour la paix dans son pays et sur le continent et a fait preuve d'un engagement exceptionnel dans l'accomplissement de sa mission de Haut représentant pour le Mali et le Sahel», a-t-il ajouté.