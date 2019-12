Le Premier ministre du Koweït, cheikh Sabah al-Khaled al-Sabah, a formé hier un nouveau gouvernement, procédant à des changements à la tête de ministères clés, après une crise politique marquée par des accusations de corruption contre plusieurs ministres. Le gouvernement avait démissionné le 14 novembre après des critiques du Parlement, contre des ministres dont un membre de la famille régnante, pour leur mauvaise gestion des fonds publics de cet émirat du Golfe riche en pétrole. Il s’agit du neuvième gouvernement nommé en huit ans. Le Koweït, où les députés sont élus au suffrage universel, se distingue des autres monarchies pétrolières du Golfe par sa vie politique agitée mais l’émir cheikh Sabah et les membres de sa famille conservent les principaux leviers du pouvoir. Pour la première fois cependant, un responsable politique non membre de la famille régnante, Anas Khaled Nasser al-Saleh, a été nommé à la tête du ministère de l’Intérieur. L’ancien ministre de l’Intérieur, cheikh Khaled al-Jarrah al-Sabah, avait été accusé par des députés de mauvaise gestion des fonds publics. D’autres ministères régaliens ont en revanche été confiés à des membres de la famille régnante, dont celui des Affaires étrangères confié à Ahmad Nasser al-Mohammad al-Sabah, et la Défense qui revient à Ahmad Mansour al-Ahmad al-Sabah. Le nouveau gouvernement comprend trois femmes, contre deux dans le précédent cabinet. Khaled al-Roudhan et Khaled al-Fadhel conservent respectivement les portefeuilles du Commerce et du Pétrole.