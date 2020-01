Retour à la négociation: alors que le conflit sur la réforme des retraites en France en est à son 34e jour, le gouvernement rencontrait, hier, syndicats et patronat pour un nouveau round de concertations. Une première réunion au ministère du Travail a commencé dans la matinée avec le Premier ministre Edouard Philippe, déterminé à mener à bien cette réforme qui vise à aboutir à un système de retraite universel et par points, alors qu’aujourd’hui coexistent 42 régimes différents. En sortant de cette réunion, le chef du gouvernement a annoncé que les partenaires se retrouveraient dès vendredi pour discuter des aspects financiers du projet. Le premier syndicat du pays, la CFDT, avait appelé à une telle «conférence de financement», souhaitant disjoindre la réforme de fond - système universel et à points - des mesures prises pour financer les retraites, comme le recul de facto de l’âge de départ avec une retraite à taux plein.

L’idée d’une telle conférence «est bonne mais nous devons nous mettre d’accord sur le mandat de cette conférence de financement, sur le délai qui lui sera accordé pour aboutir ou dégager des solutions consensuelles», a pour sa part déclaré le Premier ministre. La mobilisation contre la réforme des retraites a d’ores et déjà atteint une durée inégalée, dépassant le précédent record de 28 jours consécutifs, établi en 1986-87. Au sein de la compagnie ferroviaire SNCF, le conflit est le plus long depuis sa création en 1938. D’après différents sondages, le soutien à la grève s’est érodé après les fêtes de fin d’année, mais entre 44% (sondage Ifop) et 60% (Harris Interactive) des Français restent solidaires.

L’opposition au projet gouvernemental se traduit, depuis le 5 décembre, par une grève qui perturbe principalement la circulation des trains en France et les transports publics en région parisienne, entraînant de nombreuses difficultés pour les usagers. Le principal point de blocage demeure la mise en place d’un «âge pivot» de 64 ans, pour inciter financièrement les Français à travailler au-delà de l’âge légal de départ à la retraite actuellement fixé à 62 ans. La CFDT, qui soutient le principe général de la réforme, est fermement opposée à ce système de décote/surcote. Son patron, Laurent Berger, a de nouveau réclamé, hier, le retrait de cet âge pivot avant de tenir la conférence de financement.