Au moins dix personnes, parmi lesquels trois officiers de la défense antiaérienne syrienne, ont été tuées hier dans des raids israéliens près de l'aéroport de Damas, selon un bilan établi par une ONG syrienne.Les raids israéliens ont visé deux positions de la défense antiaérienne de l'armée syrienne, près de l'aéroport de Damas et au sud-ouest de la capitale, a indiqué le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), Rami Abdel Rahmane. Israël a effectué des centaines de raids aériens et de tirs de missiles sur la Syrie depuis le déclenchement de la crise dans ce pays en 2011. Par ailleurs, au moins 11 combattants syriens ont été tués hier dans une embuscade du groupe Etat islamique (EI), dans l'est du pays en guerre, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Malgré sa mise en déroute avec la chute de son califat en mars 2019, l'EI mène toujours des attaques meurtrières en Syrie, notamment dans le vaste désert de la Badiya, qui s'étend du centre à l'extrême est du pays, une patrouille des forces pro Damas, déployée dans la province de Deir Ezzor (est) pour des opérations de ratissage, a été prise en embuscade par des jihadistes, a précisé l'Observatoire. «De violents affrontements entre les deux camps ont éclaté» près de la ville de Mayadine, a précisé l'Observatoire dans un communiqué, rapportant la mort de 11 soldats syriens et combattants de forces alliées, mais aussi 17 blessés dans leurs rangs. L'ONG n'a pas donné dans l'immédiat un bilan de pertes essuyées par les assaillants. Après une montée en puissance fulgurante et la proclamation à l'été 2014 d'un «califat» à cheval sur l'Irak et la Syrie, les jihadistes de l'EI ont enchaîné les revers, face aux offensives successives lancées dans ces deux pays. En mars 2019, des forces kurdes syriennes soutenues par une coalition internationale emmenée par Washington ont revendiqué la «chute» de Daesh, après la conquête de l'ultime bastion jihadiste de Baghouz, dans l'extrême est de la Syrie. Mais le groupe continue de revendiquer des attaques meurtrières en Syrie mais aussi en Irak, en Afghanistan ou en Afrique de l'Ouest. Des responsables militaires occidentaux ont pu à plusieurs reprises mettre en garde contre une résurgence de l'EI, en l'absence d'une lutte antijihadiste soutenue. Selon l'OSDH, ces derniers mois des jihadistes ont parfois pu menacer des habitants d'un village de Deir Ezzor ou déposer des explosifs devant des maisons, après avoir réclamé le paiement de la zakat, l'aumône, un des cinq piliers de l'islam.