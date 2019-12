Des hommes armés ont attaqué mardi une position de l’armée nigérienne dans la zone d’Inates (ouest), près de la frontière du Mali, a indiqué à l’AF une source sécuritaire. «C’est une position de notre armée dans la zone d’Inates qui a été attaquée. Les assaillants venus par dizaines, et par petits groupes à motos, ont attaqué le camp qu’ils ont encerclé aux environs de 19H25 locales», a expliqué cette source. Elle n’a pas pu fournir de bilan dans l’immédiat. «L’attaque a été repoussée et la situation est actuellement sous contrôle. Des renforts ont été envoyés sur place», a-t-elle cependant assuré. Le 1er juillet 2019, 18 soldats nigériens ont été tués et 4 portés disparus lors de l’attaque de ce même poste militaire avancé d’Inates, revendiquée par le groupe Etat islamique.

Auparavant, c’est dans cette même zone d’Inates que 18 combattants de l’organisation Etat islamique dans le Grand Sahara (EIGS) avaient été tués lors d’une opération conjointe des forces armées nigériennes, françaises et américaines menée du 8 au 18 juin.Le 14 mai, une embuscade de l’EIGS avait coûté la vie à 28 soldats nigériens dans une zone voisine. En octobre 2017, l’EIGS avait revendiqué une attaque dans laquelle quatre soldats américains et cinq militaires nigériens avaient péri dans la zone de Tongo Tongo, située dans la région de Tillabéri (ouest), à une vingtaine de

kilomètres de la frontière avec le Mali.L’attaque de ce mardi est la deuxième en deux jours contre des positions de l’armée nigérienne.Lundi, trois militaires nigériens et quatorze «terroristes» ont été tués dans une attaque contre un camp de l’armée dans la région de Tahoua (ouest) voisine de Tillabéri et proche du Mali, a indiqué mardi soir le ministère nigérien de la Défense. Pays très pauvre, le Niger - comme ses voisins sahéliens, le Mali et le Burkina Faso - fait face à des attaques récurrentes des groupes terroristes dans l’Ouest. Le Niger est aussi confronté aux raids du groupe islamiste nigérian Boko Haram dans le Sud-Est. Membres de la force G5 – Sahel, créée à l’initiative de la France pour combattre le terrorisme dans la région sahélienne, les cinq pays en proie aux attaques contre les forces militaires et aux exactions dont souffrent les populations civiles ont été « conviés », voici quelques jours, à une réunion à Paris par le président français Emmanuel Macron, au lendemain d’un accident d’hélicoptères meurtrier qui a coûté la vie à 13 officiers et soldats français de la force Barkhane. Paris entend clarifier les choses à la suite de manifestations aussi bien au Mali qu’au Niger contre la présence de troupes étrangères dont l’efficacité contre les groupes terroristes tarde à se concrétiser.