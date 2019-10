Barcelone vivait de nouvelles tensions dans la nuit de jeudi à vendredi, au quatrième jour de la mobilisation des indépendantistes catalans contre la condamnation de leurs dirigeants par la justice espagnole. Des centaines de jeunes, criant «Indépendance», ont monté des barricades enflammées dans le centre chic de la grande métropole catalane et lancé des cocktails molotov sur les forces de l’ordre qui pour leur part ont tiré des balles en mousse sur les manifestants. Ces nouvelles tensions interviennent à la veille de ce qui s’annonce comme le point d’orgue de la mobilisation contre les lourdes peines de 9 à 13 ans de prison infligées lundi aux leaders séparatistes pour leur rôle dans la tentative de sécession de 2017. Hier, jour de «grève générale» en Catalogne, des «marches de la liberté» parties de toute la région devaient converger à Barcelone pour une grande manifestation. Mardi et mercredi, Barcelone avait vécu de véritables scènes de guérilla urbaine entre manifestants et policiers après de premiers heurts lundi lors du blocus de l’aéroport par des milliers de personnes. Jeudi, une manifestation, à l’appel des militants radicaux des Comités de Défense de la République (CDR), avait réuni environ 13.000 personnes après une autre manifestation étudiante rassemblant 25.000 personnes le même jour. Ces violences marquent un tournant pour le mouvement séparatiste qui s’est toujours targué d’être non violent. Selon le ministre de l’Intérieur, 97 personnes ont été arrêtées en Catalogne et 194 policiers blessés depuis lundi.