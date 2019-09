L’Iran va annoncer «aujourd’hui ou demain» une nouvelle réduction des engagements qu’il a pris devant la communauté internationale en matière de nucléaire, a déclaré hier le président iranien Hassan Rohani. Jugeant que les efforts diplomatiques menés par la France pour tenter d’éviter ces nouvelles mesures iraniennes avaient peu de chance d’aboutir avant la date butoir fixée par Téhéran, M. Rohani a déclaré en conseil des

ministres que cette annonce porterait sur les «détails» de la «troisième phase» de la stratégie iranienne de réduction de ces engagements entamée en mai, indique un communiqué de la présidence iranienne. «Je ne pense pas que nous parviendrons à un accord aujourd’hui ou demain, et donc nous entamerons la troisième étape et nous en annoncerons les détails aujourd’hui ou demain», a déclaré

M. Rohani au cabinet. Le président iranien avait déclaré mardi devant les députés que «la troisième phase de réduction» des engagements iraniens aurait lieu comme prévu «dans les prochains jours» à moins que les autres parties ne prennent une mesure «importante», a-t-il dit. Cité par l’agence officielle iranienne Irna, le vice-ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, avait indiqué plus tôt que son pays était prêt à revenir à une mise en œuvre totale de l’accord sur le nucléaire iranien en échange d’une ligne de crédit d’environ 15 milliards de dollars actuellement négociée avec les Européens.

La France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la République islamique discutent depuis quelques jours des moyens de sauver cet accord international conclu à Vienne en 2015 et menacé depuis que les Etats-Unis s’en sont retirés unilatéralement en mai 2018 avant de rétablir puis intensifier une série de sanctions économiques contre l’Iran. L’accord de Vienne offre à l’Iran la levée d’une partie des sanctions internationales à son endroit en échange d’une limitation drastique de son programme nucléaire destinée à rendre impossible l’acquisition de l’arme atomique par la République islamique. L’Iran a aussi indiqué, hier, être prêt à revenir à une mise en œuvre totale de l’accord sur le nucléaire iranien en échange de la levée de l’embargo sur la vente de son pétrole et de profiter sans entrave de l’argent de ces exportations, ont rapporté des médias locaux. «L’Iran reviendra à l’application complète de l’accord seulement s’il est capable de vendre son pétrole et de profiter sans entrave de l’argent de ces ventes», a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, cité par l’agence Irna et d’autres médias iraniens.«La proposition de la France va dans ce sens», a ajouté M. Araghchi en faisant référence à une initiative diplomatique menée par le président Emmanuel Macron pour éviter la désintégration totale de l’accord de Vienne. Selon Irna, M. Araghchi, qui était lundi à Paris avec une équipe de négociateurs iraniens, a indiqué que les discussions portaient sur le possible déblocage d’une ligne de crédit d’environ 15 milliards de dollars sur quatre mois. Ce montant correspond à environ un tiers des exportations iraniennes d’hydrocarbure en 2017, et les fonds avancés seraient remboursés via des ventes futures de pétrole, selon une source diplomatique française. M. Araghchi a, néanmoins, fait état de «désaccords importants» entre les parties et a jugé peu probable une percée diplomatique avant samedi, et dans ce cas, a-t-il dit, «la réduction des engagements pris par l’Iran va continuer». La France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la République islamique discutent depuis quelques jours des moyens de sauver cet accord international conclu à Vienne en 2015 et menacé depuis que les Etats-Unis s’en sont retirés unilatéralement en mai 2018 avant de rétablir puis intensifier une série de sanctions économiques contre l’Iran. Les Etats-Unis ont imposé mardi des sanctions au programme spatial iranien en l’accusant de servir de «couverture» au programme de missiles balistiques de Téhéran.