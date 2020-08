L’armée israélienne a bombardé, vendredi soir, l’enclave palestinienne de Ghaza. «Des avions de combat, des hélicoptères militaires et des chars ont ciblé des positions dans la bande de Ghaza», a annoncé l’armée israélienne dans un bref communiqué. Le Croissant-Rouge palestinien a pour sa part déclaré qu’une femme enceinte et un enfant âgé de 3 ans avaient été blessés dans les bombardements et transportés à l’hôpital. Ces frappes interviennent au lendemain de l’annonce d’un accord de normalisation des relations entre l’entité sioniste et les Emirats arabes unis.