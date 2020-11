L’armée israélienne a frappé, hier matin, des positions du mouvement islamiste Hamas dans la bande de Ghaza, en représailles à des tirs de roquettes depuis l’enclave palestinienne vers Israël, selon des sources concordantes. L’armée israélienne a fait état dans la nuit de deux roquettes tirées depuis ce territoire palestinien vers Israël. Peu après, des avions de combat, des hélicoptères et des chars ont «frappé» des positions du Hamas, a ajouté l’armée dans un message sur WhatsApp. «L’armée israélienne évalue actuellement la situation et reste prête à mener des actions décisives contre des opérations terroristes visant des civils ou violant la souveraineté israélienne», poursuit ce message. A Ghaza, des sources sécuritaires ont fait état de nombreuses frappes israéliennes dans la nuit dans les secteurs notamment de Khan Younès, Rafah, Beit Hanoun, sans mentionner de victimes. Les tirs de roquettes, qui n’ont pas été revendiqués pour l’heure, interviennent près d’un an jour pour jour après une opération ciblée israélienne contre Baha Abou al-Ata, un commandant du Jihad islamique, deuxième groupe armé de la bande de Ghaza après le Hamas. Jeudi, le Jihad islamique avait tenu une parade militaire dans le centre de la ville de Ghaza, chef-lieu de ce territoire palestinien éponyme, à la mémoire du commandant Abou al-Ata dont l’assassinat avait été suivi par un barrage de centaines de roquettes vers Israël.»Les brigades al-Qods (branche armée du Jihad islamique) sont celles qui vont déterminer le lieu et l’heure de la réponse à l’assassinat d’Abou al-Atta», avait déclaré jeudi lors de cette cérémonie un haut responsable du Jihad islamique.