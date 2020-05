Le gouvernement tunisien a annoncé, jeudi, une nouvelle série de mesures d'assouplissement des restrictions de confinement, dans le cadre de la stratégie nationale dont la première phase prendra fin le 26 mai courant. Lors d'une conférence de presse, en présence du ministre de l'Intérieur Hisham Mechichi, la ministre chargée des grands projets Lobna Jribi a annoncé la réouverture des restaurants et cafés, pour fournir uniquement des repas et des boissons portables, à partir du 4 juin prochain. Elle a ajouté qu'il avait également été décidé de rouvrir des mosquées, des musées et des salles de sport, ainsi que des installations touristiques avec la moitié de leur capacité, également le 4 juin prochain. Toutefois, il a été décidé de reporter la reprise des cours universitaires au 8 juin prochain au lieu du 4 juin, compte tenu de la poursuite de l'interdiction de la circulation inter-provinciale. Parmi les nouvelles mesures pour la dernière phase (5 au 14 juin), figurent la reprise de l'activité des jardins d'enfants avec un taux d'accueil de 50% ainsi que celle des centres de formation, musées, galeries d'art et sites archéologiques. La reprise de l'entraînement pour l'élite sportive engagée dans les compétitions locales et régionales est prévue le 4 juin et, dès le 14 juin, le gouvernement permettra l'ouverture de cinémas et théâtres ainsi que d'expositions et de conférences.