Les talibans ont lancé, hier, une offensive sur la ville stratégique de Kunduz (nord), déjà attaquée à plusieurs reprises ces dernières années, selon des responsables locaux. Cette opération intervient alors que les insurgés et les Etats-Unis continuent de négocier à Doha les contours d’un futur accord de paix qui pourrait se traduire par une forte réduction de la présence militaire américaine en Afghanistan. L’offensive, lancée de plusieurs côtés à la fois, a démarré vers 01h00 du matin. «Pour le moment, huit combattants talibans ont été tués à l’est et à l’ouest de Kunduz», a déclaré un porte-parole de la police de Kunduz, Sayed Sarwar Hussaini.»Les combats se poursuivent. Des commandos sont arrivés sur place et tentent de repousser les attaques des talibans», a-t-il ajouté. Un porte-parole taliban, Zabihullah Mujahid, a affirmé que plusieurs sites importants étaient tombés aux mains des insurgés. «Les talibans ont attaqué la ville de Kunduz depuis plusieurs directions ce matin. Nous sommes à présent dans la ville et nous emparons de bâtiments officiels l’un après l’autre», a-t-il affirmé à des journalistes. Les talibans s’étaient brièvement emparés de Kunduz en septembre 2015, avant d’en être chassés grâce à un important soutien aérien américain. Ils ont mené plusieurs autres tentatives depuis mais n’ont pas réussi à s’emparer à nouveau de la ville.